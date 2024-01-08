حركة فتح: نتنياهو يريد إرضاء اليمين المتطرف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 05:39 مساءً - قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن حجم العدوان الإسرائيلي هو الشرارة التي فجرت الأوضاع في فلسطين، مضيفًا أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي هى من تعمل على توسيع التصعيد في المنطقة.

وخلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أشار "دولة" إلى أن بنيامين نتنياهو يريد إرضاء اليمين المتطرف من أجل إطالة عمره السياسي.

وأضاف "دولة" أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، بل ترغب في تطبيق مخططاتها اليمينية المتطرفة.