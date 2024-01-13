الفصائل الفلسطينية تستهدف آليات عسكرية لجيش الاحتلال بحي الزيتون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 05:35 مساءً - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، عن استهداف آليات عسكرية لجيش الاحتلال بحي الزيتون، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الفصائل الفلسطينية

وأكدت الفصائل أنها خاضت اشتباكات عنيفة في محوري المحطة وشرق خان يونس، واستهدفت عددًا من الآليات المتوغلة، وأصابتها بشكل

كما أوقعت الفصائل الفلسطينية جرحى وقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

علق الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال "رشوان"، في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء امس الجمعة، إن إسرائيل تتبع سياسة الهروب إلى الأمام، وهي مرتبكة ارتباكا شديدا.

وأضاف "أمس تحدث رئيس وزرائها بالإنجليزية، ليبعث برسالة للعالم يزعم أن إسرائيل الضحية، وفريق الدفاع يفعل نفس الشيء، وهناك ارتباك شديد في الإعلام الإسرائيلي، لأنها المرة الأولى التي توضع إسرائيل متهمة أمام القضاء الدولي، وليس قضاء محليا ولا عربيا ولا إقليميا.

وأشار إلى أن هناك إحساسا شديدا بإدانة ما ستصدر على الأقل في الإجراءات الوقتية، وكانت إسرائيل ومسئولها وزير الطاقة ووزير الدفاع ورئيس الوزراء وكل المسئولين الكبار شددوا على ضرورة حصار غزة، ومنع دخول كل ما هو متعلق بالحياة خاصة الوقود، أما الآن إسرائيل تقر أن قطع للمساعدات وحصار غزة أمر سلبي.