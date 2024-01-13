القسام تستهدف دبابات ميركافا ومروحية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 07:32 مساءً - أفادت كتائب "القسام"، اليوم السبت، بأن مقاتليها استهدفو عددا من دبابات الـ "ميركافا" ومروحية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مشاهد من إطلاق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقالت "القسام" في بيان على قناة "تلجرام": "كتائب القسام تستهدف 4 دبابات ميركفاه صهيونية وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس وأكد مجاهدونا مقتل عدد من أفرادها".

وأشار البيان إلى أن "مجاهدي القسام تمكنو من الإجهاز على جنديين صهيونيين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وتابعت "القسام": "مجاهدو القسام تمكنو من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأكدت في بيانها أنها "قصفت تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ووفقا للبيان فإن مقاتلي "القسام" تمكنو من "استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض-جو".

وقالت "القسام": "تم استهداف جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".