ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر الماضي .
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى .. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار.
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