الجيش السوداني يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 07:32 مساءً - وجه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام السوداني الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، ولاة الولايات وقادة الفرق العسكرية، بتحويل دعوة رئيس السيادي القائد العام بشأن الاستنفار إلى واقع عملي.

جاء ذلك في إطار الاحتفاء باستجابة الشعب السوداني لنداء رئيس مجلس السيادة القائد العام عبدالفتاح البرهان، لنداء النفير الشعبية المسلحة.

كما وجه العطا، بالاستمرار في تسليح وإعداد وتدريب المستنفرين على الأسلحة، وضرورة تشكيل كتائب مشتركة من الجيش والشرطة والمخابرات والمستنفرين.

وكان السودان أعلن رسميا، اليوم السبت، تجميد عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" بشكل كامل بعد قرار سابق بتجميد الانخراط مع المنظمة الإقليمية التي تضم 6 بلدان من شرق أفريقيا.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني.