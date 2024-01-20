الاحتلال يزعم تدمير منصات لإطلاق الصواريخ بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 08:30 مساءً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العثور على منصات لإطلاق عدد من الصواريخ طويلة المدى شمال قطاع غزة وتدميرها.

العثور على ورشة لتصنيع الصواريخ

كذلك ادّعى جيش الاحتلال في بيانه العثور على ورشة لتصنيع الصواريخ شمال غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وتدمير محتوياتها.

تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال

وأعلنت فصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط طواقمها بين قتلى وجرحى في كمين شرق غزة.

وكشفت سرايا القدس، عن استهداف مقاتليها لدبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «التاندوم» في محور التقدم شمال مخيم النصيرات.