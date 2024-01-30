الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 09:31 مساءً - دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل، بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء



وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنه "تأسّيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق الـ20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى".

وحث البيان على ضرورة "الإكثار من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعلَّ الله يفرّج عنّا وييسر لنا أمورنا".



وأضاف البيان "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".