118 يوما من العدوان.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:32 صباحاً - اُستشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال المُتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ 118، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب العشرات، في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا على حي الرمال، وتل الهوى، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأُصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما اُستشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو فياض في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع، وارتقى شهيد على الأقل وعدد من الإصابات؛ جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البحيصي في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.

ووصل 14 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد انتشالهم من أسفل حُطام المنازل جراء القصف، صباح اليوم، من أنحاء متفرقة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة، والوسطى، ورفح، واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.