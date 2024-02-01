عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 01:28 مساءً - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين فى محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وفى وقت سابق، استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، والذى دخل يومه الـ118.

وقالت مصادر طبية وفى قطاع الدفاع المدنى اليوم الخميس، "إن عددا من الأشخاص استشهدوا وأصيب العشرات، فى قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء".

واستشهد عدد آخر، وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع، كما سقط شهيد واحد على الأقل وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم ال(11) على التوالي.

ووصل 14 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد انتشالهم صباح اليوم، من أنحاء متفرقة. وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 34 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة، والوسطى، ورفح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني "إن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم ساحات مستشفى الأمل، للمرة الثالثة، وتمركزت فيها، وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها، قبل أن تنسحب لاحقا".. موضحا أن المستشفى تعامل يوم أمس مع 12 شهيدا، من بينهم موظف، ومتطوع في الجمعية، بالإضافة إلى 6 إصابات.

وأشار إلى أن إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيها، أدى إلى اختراق الرصاص خمس مركبات، من بينها ثلاث مركبات إسعاف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.