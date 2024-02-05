الصحة العالمية: إجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر معبر رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 03:35 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر معبر رفح، بينهم عدد من الجرحى.

وكشفت المنظمة في تقريرها، أن 1025 من مرافقي المرضى غادروا أيضًا، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مصر وبلدان أخرى.

وأكد تيدروس جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن تقارير موظفي المنظمة في غزة تشير إلى أن خطر المجاعة يتزايد كل يوم في مستشفيات القطاع، مضيفًا أن هناك صعوبات كبيرة تواجه المنظمة في تقديم الدعم لنظام الرعاية الصحية بغزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.