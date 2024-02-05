ملك الاردن ورئيس الإمارات يحذران من تداعيات استمرار الحرب على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 03:35 مساءً - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ضرورة تكثيف العمل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ودائم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم الاثنين، بقصر "بسمان الزاهر"، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، وذلك في إطار التنسيق المستمر والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.

وحذر عاهل الأردن ورئيس الإمارات - وفقا لبيان الديوان الملكي - من تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وجدد الزعيمان التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة، مشددين على أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وأشاد الملك عبد الله الثاني بجهود دولة الإمارات - بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في دعم الأهل في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية المتواصلة، وبذل الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التعاون المشترك في المجالات كافة.

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، كما حضره رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من المسؤولين في البلدين.

وكان ملك الأردن وولي العهد في وداع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مغادرته والوفد المرافق عمان بعد ظهر اليوم الاثنين.