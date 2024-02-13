رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يستقبل سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 02:32 مساءً - استقبل سعادة السفير د.خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، سعادة السفير/ أوكا هيروشي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024 بمقر الأمانة العامة.

شهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة الوضع في قطاع غزة، كما تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول سبل تعزيز آليات وبرامج التعاون في إطار آليات التعاون العربي الياباني.

وفي النهاية، تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الياباني مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.