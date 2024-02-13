رئيسا الإمارات وتركيا يؤكدان أولوية التحرك الدولى لوقف إطلاق النار فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:33 مساءً - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركى رجب طيب أردوغان أولوية التحرك الدولى لوقف إطلاق النار فى غزة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، بجانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة وعدم تعريضهم لمزيد من الدمار أو التهجير القسرى، ومنع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط بما يهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، الرئيس التركي رجب أردوغان خلال زيارته الحالية للإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، حيث استعرض الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى مستجدات المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما وتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات التنموية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية - التركية شهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة وغيرها، ويعملان على البناء على هذا التطور من أجل مستقبل أفضل لعلاقاتهما.

من جانبه أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن شكره وتقديره لاستضافة تركيا ضيف شرف القمة في دورة هذا العام، وقدم خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس الامارات في الضحايا من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين قتلوا جراء تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.