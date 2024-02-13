المرصد الأورومتوسطى: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:33 مساءً - قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، مؤكدًا أن معدلات تدمير البنية التحتية في قطاع غزة تترواح من 22% إلى 70%.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما نشهده خلال الساعات الماضية هو أمر مفزع للغاية، خاصة وأن عمليات القتل الميداني والجماعي للفلسطينيين تتصاعد بشكل مهول خاصة في مناطق شرق مدينة رفح.

وأكد أن الاحتلال يقوم بعمليته البرية وقصفه المشدد تجاه رفح، خصوصًا أننا رصدنا منذ الصباح وليلة أمس قصف عنيف باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح وهو ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بدفع السكان باتجاه الغرب والجنوب.

محاصرة مستشفى الأمل

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح الباكر يحاصر مستشفى الأمل في خان يونس حصارًا مشددًا ويقوم بإطلاق النار تجاه المستشفى بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الاحتلال عندما بدء العملية البرية لم يتحدث بشكل واضح أنه بدء عمليته البرية، وإنما قال إن هناك بعض التوغلات واكتشفنا لاحقًا أنه بدء عمليته البرية الموسعة.