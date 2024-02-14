131 يوما من العدوان.. استشهاد العشرات في غارات إسرائيلية على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:28 صباحاً - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال، وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالي.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلًا في النصيرات وسط القطاع.

وتعرضت منطقة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.

وكانت وزارة الصحة أفادت في وقت سابق مساء أمس، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة، استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدًا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ 7 أكتوبر إلى 28,473 شهيدًا و68,146 مصابًا.