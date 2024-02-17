رئيس النواب الأردني يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 06:35 مساءً - استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم السبت، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش والوفد المرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لدى وصوله عمان.

ويجري الصفدي وغباش مباحثات رسمية غدا الأحد في مقر مجلس النواب الأردني، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال الصفدي إن الأردن والإمارات تربطهما علاقات وطيدة بقيادة الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الصفدي بزيارة صقر غباش والوفد المرافق، ويتطلع إلى تنسيق المواقف المشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، "وننظر بأهمية إلى هذه الزيارة".

وكان في استقبال الوفد الإماراتي النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية النائب غازي الذنيبات.

ويضم الوفد الامارتي: أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أحمد عيـد المنصوري وحشيمـة ياسـر العفاري وسالم راشـد المفتـول وسلطان سالم الزعابي ومحمد أحمد اليمـاحي وناعمة عبد الله الشرهان ونجلاء علي الشامسي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس وطارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.