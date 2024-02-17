"البنك العراقي" يبيع أكثر من مليار دولار

"البنك العراقي" يبيع أكثر من مليار دولاربلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم السبت أنه باع الأسبوع الماضي وعلى مدار خمسة أيام فتح بها المزاد، مليارا و87 مليونا و575 ألفا و84 دولارا، بمعدل يومي بلغ 217 مليونا و515 ألفا و16 دولارا، مرتفعا عما سجله الأسبوع الماضي والبالغ 825 مليونا و58 ألفا و155دولارا.

وسجل يوم الثلاثاء الماضي أعلى مبيعات للدولار بمعدل 241 مليونا و810 آلاف و397 دولارا، فيما جاءت أقل المبيعات يوم الأحد وبلغت 208 ملايين و285 ألفا و40 دولارا.

وأضاف البيان أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 825 مليونا و879 ألفا و20 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91 بالمئة مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 72 مليونا و760 ألف دولار.

وكانت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، وبلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.