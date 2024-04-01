مقتل وإصابة كل من بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:40 مساءً - أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الاثنين بمقتل وإصابة كل من كان بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 00: 17 من مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف: "أدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "العدوان الإسرائيلي ألحق دمارا كبيرا بمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، إضافة إلى المباني المجاورة".

ومساء أمس الأحد، سُمع دوي انفجارات متتالية في محيط منطقة الديماس بريف العاصمة السورية دمشق، وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 21:30 مساء اليوم (الأحد)، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرتين متتاليتين موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:10) من بعد ظهر يوم الاثنين 01-04-‌‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضاف: كما ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:20) من بعد ظهر يوم الاثنين للمرة ‏الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة ‏مباشرة. ‏

و استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي خلال قيامهم بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

قطاع غزة

وقال حزب الله في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 1-04-2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏