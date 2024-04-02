قرقاش: إطالة أمد الحرب فى غزة سينعكس سلبا على المنطقة ويعمق الأزمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 03:31 مساءً - أكد المستشار الدبلوماسى لرئيس الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولى الأخير الذى طالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة خلال شهر رمضان، مشدداً على أن إطالة أمد الحرب سينعكس سلباً على المنطقة ويعمق الأزمات التي تشهدها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال لقاء قرقاش اليوم مع مبعوث اليابان الخاص للسلام في الشرق الأوسط السفير ايمورا تسوكاسا، حيث بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الحالية في المنطقة، وأهمية العمل على إرساء الأمن والاستقرار بما يضمن السلام في المنطقة.

وأكد قرقاش موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار والعمل على تهيئة الظروف لحل سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة، وضرورة معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بما يكفل تخفيف المعاناة التي يواجهها سكان القطاع، إلى جانب التأكيد على عدم توسع نطاق الحرب والعودة إلى حلول سياسية مستدامة تُجنب المنطقة التأزيم المتكرر.

واستعرض قرقاش، جهود دولة الإمارات الإنسانية الرائدة في هذا الملف، ومنها إرسال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة سواء عبر المنافذ البرية رغم صعوبتها أوعبر الممر البحري انطلاقاً من قبرص، والإنزالات الجوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات ومنها المستشفى الميداني الإماراتي ومشاريع تحلية المياه وغيرها من المبادرات.