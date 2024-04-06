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الخارجية الفلسطينية تُدين محاولات الاحتلال إخلاء أماكن تابعة للكنيسة الأرمنية بالقدس

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 07:32 مساءً - استعرضت قناة القاهرة إلاخبارية في تقرير لها ، إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية محاولات سلطات الاحتلال إخلاء أماكن تابعة للكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها، وتؤكد أن جميع إجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة.

وتواصل مصر أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن القاهرة ستستضيف، غدًا الأحد، اجتماعات بحث سبل التوصل لاستعادة الهدوء بقطاع غزة، بين حركة حماس وإسرائيل.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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