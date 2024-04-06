الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً

الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداًإرتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، على اثر خفض أسعار الفائدة الأميركية، والمشتريات للمضاربة ومشتريات البنوك المركزية، على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية في اخر التعاملات بنسبة 1.5% إلى 2324.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2344.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند التسوية 1.6% إلى 2345.4 دولار للأونصة، بعد أن لامست 2350 دولاراً، لترتفع خلال الأسبوع بنسبة 4.8%.

وارجع محللون ماليون السبب الى وجود الكثير من تدفقات رأس المال، والمتابعة لارتفاع السوق، ما يساعد أسعار الذهب، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية القوية والشراء للمضاربة.