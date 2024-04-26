ارتفاع سعر النّحاس إلى 10 آلاف دولار للطن

ارتفاع سعر النّحاس إلى 10 آلاف دولار للطنارتفعت أسعار النّحاس في تعاملات اليوم الجمعة، إلى عشرة آلاف دولار للطن لأول مرة منذ عامين في ظل مخاوف من عجز شركات التعدين على تلبية الطلب المتزايد على المعدن من جانب الصناعات الصديقة للبيئة.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء: إنَّ "النّحاس" عاد إلى هذا المستوى السعري المرتفع بسبب الضغط التاريخي على إنتاج المناجم، ما يهدد بظهور عجز كبير في إمدادات السوق، مع تزايد التفاؤل بشأن الطلب عليه.

في السياق ذاته، شجّعت تحديات العرض الأخيرة، وارتفاع توقعات الاستخدام العالمي للنّحاس شركات تداول عقود النّحاس مثل "بلاك روك للاستثمار المالي وإدارة الأصول" و"ترافيجورا لتجارة المعادن والمواد الخام" على المضاربة لصعود النّحاس، إذ تقول الشركتان إنَّ المعدن سيتعيّن عليه القفز إلى أعلى من ذلك لتحفيز بناء مناجم جديدة.

وقال المدير المشارك لصندوق الاستثمار "بلاك روك مينينج فاند" أوليفيا ماركام: إنَّ المستثمرين يحتاجون إلى ارتفاع سعر النّحاس إلى 12 ألف دولار للطن حتى يمكنهم ضخّ استثمارات كبيرة لإقامة مناجم جديدة لسد عجز السوق في المستقبل.

وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن ارتفعت العقود الآجلة للنّحاس اليوم بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 10033.5 دولار للطن، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022م، فيما صعدت أسعار العقود القياسية للنّحاس منذ بداية العام الحالي بنسبة 17 في المائة ضمن الارتفاع الذي تشهده جميع المعادن الأخرى منذ بداية العام.