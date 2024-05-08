ضبط المتهم بقتل ميكانيكى خلال مشاجرة بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ميكانيكى- مقيم بدائرة المركز) وبها جرح طعنى.

بالفحص وبسؤال شقيقه إتهم (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك خلال مشاجرة بينهم لخلافات سابقة حول ملكية قطعة أرض زراعية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشُار إليه وإتهم شقيق المتوفـى بالتعدى عليه وإحداث إصابته بإصابات متفرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.