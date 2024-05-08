نشكركم على متابعتكم خبر ” زايد العليا” تعلن فتح باب التسجيل في الدورة الـ 2 من مبادرة ” همم موهوبة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أنه تم فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من مبادرة “همم موهوبة” في إمارة أبوظبي والتي تقام تحت شعار “بالفن نتواصل”، في 29 أبريل الماضي ويستمر التسجيل حتى 24 مايو الجاري وذلك بعد نجاح المبادرة في نسختها الأولى لعام 2023.

وبحسب “وام”، يبدأ البرنامج بمرحلة تجارب الأداء خلال الفترة من 26 حتى 30 مايو الجاري ، ويقام التقييم في ثلاث مناطق على مستوى الإمارة في مقر مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة في مركز أبوظبي، ومركز العين، ومركز مدينة زايد بمنطقة الظفرة .

وسيتم إلحاق أصحاب الهمم المتأهلين الذين تمكنوا من تجاوز تجارب الأداء بنجاح في برنامج تدريبي لمدة شهرين خلال الفترة من 3 يونيو وحتى 11 يوليو 2024، يتلقوا خلاله تدريبا تخصصيا في المجالات الفنية للمبادرة في مركز أبوظبي.

وتهدف المبادرة إلى دعم ورعاية الموهوبين من أصحاب الهمم في مجالات الفنون المختلفة، وتشمل فنون الأداء، والفنون المرئية، بهدف رعاية ودعم وتنمية مواهبهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لمنافسة المواهب العالمية، عبر صياغة برنامج متكامل يضمن صقل تلك المواهب والمهارات لتعزيز حضورها في العديد من المحافل المحلية والدولية.

وأكدت المؤسسة على تطوير نسخة المبادرة في دورتها الثانية من خلال إضافة مجالات فنية جديدة وتوفير كوادر تدريبية إحترافية متخصصة ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها ضمن أولولية توسيع مشاركة أصحاب الهمم في الحياة العامة والثقافة والرياضة التي تهدف إلى الارتقاء بكافة مهارات أصحاب الهمم في المجالات السلوكية والحياتية والإبداعية مما يعزز قدراتهم وينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني https://forms.office.com/r/g7CJWA4z5g

يذكر أن الدورة الأولى من المبادرة شهدت اجتياز 78 صاحب همة لتجارب الأداء من 269 من المتقدمين للمشاركة، منهم 164 من الذكور و105 من الإناث قاموا بعرض مهاراتهم وقدراتهم أمام أعضاء لجان التقييم على مدى ثلاثة أيام في ثلاث مناطق على مستوى الإمارة.

جاءت 47 موهبة في التمثيل، و36 في الغناء، و17 في العزف، و125 في الرسم، و44 في التقديم الإعلامي، وتراوحت الفئات العمرية ما بين 4 سنوات إلى 65 سنة تقدموا للاختبارات منهم 44 من الفئة العمرية من 4 إلى 9 سنوات، و104 من المرحلة العمرية 10 إلى 19 سنة، و53 من المرحلة العمرية 20 إلى 29 سنة، و17 من المرحلة العمرية 40 إلى 49 سنة، و5 من المرحلة 50 إلى 65 سنة، وشملت الجنسيات 159 من المواطنين، 63 من الدول العربية، و47 من الدول الآسيوية.