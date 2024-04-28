انطلاق جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 03:31 مساءً - انطلقت في العاصمة السعودية (الرياض) صباح اليوم /الأحد/ جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ويستمر لمدة يومين بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم أن الاجتماع يعقد تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، ويعد الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويشهد الاجتماع العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة ، فيما تتمحور جلساته حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها : التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.