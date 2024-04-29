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انخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام. انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام. وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى2327.09 دولاراً للأوقية ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب0.4 بالمئة إلى2338.30 دولاراً للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.24 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 19.95 دولاراً للأوقية والبلاديوم0.1 بالمئة إلى954.94 دولاراً للأوقية.

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