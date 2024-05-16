رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: نثمن وندعم الجهود المصرية في مساعيها لحل أزمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:31 مساءً - قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن القمة العربية في دورتها الحالية تنعقد في ظروف في غاية التعقيد في ظل الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وطالب "فكي" خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة في المنامة، التي نقلتها شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بوقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ حل الدولتين، مشددًا على أن كل تأخير يعنى استمرار الكارثة وإسهام في تدمير كل مقومات الحياة وإراقة الدماء.

ثمّن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الجهود المصرية في مساعيها لحل الأزمة الجارية في قطاع غزة، معربًا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب.

ودعا إلى التمسك بروابط تنشيط الشراكة العربية الإفريقية وتنشيطها، لافتًا إلى أنه لا ترتقي إلى مستوى علاقتنا.

وتطرق إلى الأزمة السودانية، وشدد على ضرورة دعم المصالحة الوطنية بالخرطوم لتحقيق الاستقرار، قائلًا إن الحرب في السودان يجب أن تتوقف وأن يحتكم السودانيون لحوار دون تدخل أجنبي.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الليبيين إلى توحيد مؤسسات البلاد واعتماد الحوار لإنهاء أزمتهم.

وتهدف قمة البحرين إلى تعميق سُبل التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المُشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمر مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك، وتغليب المصلحة العربية، واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.

وتحظى استضافة البحرين لأعمال القمة العربية بتقدير عربي واسع، نظرًا لما تتبناه المملكة من نهج يقوم على دعم السلام والاستقرار وتعزيز التعاون، كما تتسم سياستها الخارجية بالتوازن والعقلانية، وبأدوار وجهود مقدرة في دعم العمل العربي المشترك.