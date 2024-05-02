الذهب يرتفع للجلسة الثانية
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى أنه يميل إلى خفض أسعار الفائدة.
وزاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأوقية "الأونصة" بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2334.40 دولار.
بدورها صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولار للأوقية، فيما ربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 959.40 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.. كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" قد قرر أمس الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستبعدا "أن تكون هناك زيادة".
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