انخفاض الذهب للأسبوع الثاني
انخفضت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تحدد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية حيال التضخم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا بأكثر من واحد بالمائة هذا الأسبوع.
وانخفضت الأسعار 130 دولارا بعد أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولار في وقت سابق من شهر أبريل الماضي.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2311.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 26.65 دولار أمريكي وانخفضت باثنين في المائة تقريبا خلال الأسبوع.
في المقابل صعد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 957.15 دولار ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 935.99 دولار.
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