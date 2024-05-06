جيش الاحتلال يدعو سكان شرق رفح الفلسطينية إلى ”الإخلاء الفوري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:31 صباحاً - دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.

ووفقًا لما أوردته المحطة الإذاعية، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، التي سيتم توجيه الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم منها إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين.

وبعد مرور سبعة أشهر من الهجوم الإسرائيلي على غزة، تزعم إسرائيل أن رفح تؤوي الآلاف من مقاتلي حركة "حماس"، وترى أنه من المستحيل تحقيق انتصار في هذه الحرب دون السيطرة على المدينة.