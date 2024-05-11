بورصة مسقط تفقد 3 نقاط

بورصة مسقط تفقد 3 نقاطتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ثلاث نقاط وأغلق على 4769 نقطة مقاومًا ضغوطات البيع على العديد من الأسهم وسط تراجع السيولة مع توجّه المستثمرين الأفراد إلى البيع وتراجع مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، بأن قيمة مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية بلغت الأسبوع الماضي 6.2 مليون ريال عُماني مقابل مشتريات بأكثر من 11.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.

وجاء تراجع السيولة في انتظار مزيد من المحفّزات المحلية والعالمية بعد ظهور النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة الأسبوع الماضي 52 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات 22 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 14 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنقطتين.

وسجلت قيمة التداول الأسبوع الماضي تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي لتهبط إلى 14.5 مليون ريال عُماني مقابل 22.6 مليون ريال عُماني و36.9 مليون ريال عُماني في الأسبوعين السابقين، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي بنحو 28 في المائة من 6044 صفقة إلى 4353 صفقة.

وتعد قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي أدنى قيمة للتداولات الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و394 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 69.4 مليون ريال عُماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 23 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية تراجعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.