147 دولة اعترفت بفلسطين.. تعرف على 46 بلدا «لم تؤيد الخطوة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 04:28 مساءً - بقرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين يصبح عدد الدول التي تعترف بفلسطين 147 دولة من أصل 193.

وليست هذه أول دول أوروبية تعترف بفلسطين فقد سبقتها 9 دول وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا.

وللمقارنة فإن 165 دولة بالعالم تعترف إسرائيل، ووفق موقع وزارة الخارجية الفلسطينية فإن 144 دولة كانت تعترف بفلسطين حتى يوم أمس.

تفاصيل اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين.. 28 مايو يوم الحسم

واستنادا إلى القائمة فإن الاعترافات بالدولة بدأت في عام 1988 حينما تم الإعلان عن قيام دولة فلسطين.

وفي ذلك العام اعترفت بفلسطين: الإمارات العربية المتحدة، مصر، السعودية، البحرين، الجزائر، البحرين، العراق، إندونيسيا، ليبيا، الكويت، ماليزيا، موريتانيا، المغرب، الصومال، تونس، اليمن، تركيا، أفغانستان، بنغلاديش، كوبا، مدغشقر، الأردن، نيكاراغوا، باكستان، مالطا، قطر، زامبيا، صربيا، جيبوتي، ألبانيا، بروناي دار السلام، موريشيوس، السودان، الهند، جمهورية التشيك، قبرص، غامبيا، نيجيريا، سيشيل، سلوفاكيا، سريلانكا، روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، ناميبيا، الاتحاد السوفياتي "روسيا حاليًا"، فيتنام، أوكرانيا، الصين، بوركينا فاسو، كمبوديا، جزر القمر، غينيا، غينيا بيساو، مالي، منغوليا، السنغال، هنغاريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الرأس الأخضر، النيجر، رومانيا، تنزانيا، بلغاريا، جزر المالديف، غانا، زيمبابوي، توغو، تشاد، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سيراليون، أوغندا، جمهورية الكونغو، أنغولا، موزمبيق، ساو تومي وبرينسيبي، الغابون، سلطنة عمان، بولندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيبال، بوتسوانا، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى وبوتان.

الدول التي اعترفت عام 1989

رواندا، إثيوبيا، إيران، بنين، غينيا الاستوائية، كينيا، فانواتو والفلبين.

الدول التي اعترفت في التسعينيات

مملكة سوازيلاند، كازاخستان، تركمانستان، أذربيجان، جورجيا، البوسنة والهرسك، طاجيكستان، أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، جنوب أفريقيا، ملاوي وقيرغيزستان.

الدول التي اعترفت بعد عام 2004

تيمور ليشتي، الجبل الأسود، كوستاريكا، ساحل العاج، لبنان، فنزويلا، الدومينيكان، البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، الإكوادور، تشيلي، غيانا، بيرو، سورينام، باراغواي، الأوروغواي، مملكة ليسوتو، ليبيريا، جنوب السودان، سوريا، السلفادور، هندوراس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، بليز، دومينيكا، أنتيغوا وبربودا، غرينادا، أيسلندا، تايلاند، غواتيمالا، غوايانا، هايتي، السويد، سانت لوسيا، الكرسي الرسولي، كولومبيا، سانت كيتس ونيفيس، باربادوس، جامايكا، جمهورية ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، إسبانيا، إيرلندا، والنرويج

الدول التي لم تعترف بفلسطين حتى الآن (46)

الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مولدوفا، هولندا، نيوزيلاندا، البرتغال، سنغافورة، سلوفينيا، سويسرا، بريطانيا، أرمينيا، أندورا، كاميرون، اريتريا، فيجي، جزر المارشال، ماكرونيزيا، موناكو، ميانمار، نورو، كيريباتي، شمال مقدونيا، بالو، بناما، سماو، سان مارينو، جزر سلمون، تونغا، توفالو، إضافة إلى إسرائيل.