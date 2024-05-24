الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية
وصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم لتتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من خمسة أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن احتمال للتشديد النقدي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2336.86 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من مايو في وقت سابق، وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولارًا يوم الاثنين لكنه انخفض نحو خمسة بالمائة منذ ذلك الحين، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمائة إلى 30.49 دولارًا للأوقية.
وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1022.35 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 974.73 دولارًا. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
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