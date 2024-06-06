مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء يسقطون في قصف إسرائيلي لمدرسة لـ”أونروا” بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 08:25 صباحاً - 243 يومًا مرت على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، والذي حصد حتى الآن أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني، فيما لا تزال غاراته مستمرة على وسط القطاع.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن طيران الاحتلال استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف أنّ طيران الاحتلال واصل قصف عددٍ من محافظات وسط قطاع غزة، فضلًا عن قصف البوارج العسكرية الإسرائيلية للمنطقة الساحلية للقطاع.

وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية "السردي" في مخيم البريج، والتي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى لاستشهاد عدد كبير منهم وإصابة آخرين.

وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" عن ارتفاع عدد الضحايا في مجزرة مدرسة الأونروا إلى 30 شهيدًا، ووصل 12 شهيدًا و20 مصابًا إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات.

وأشار إلى سيارات الإسعاف هرعت إلى مدرسة السردي لنقل جثث الشهداء والمصابين إلى المستشفيات داخل مخيم النصيرات ومدينة دير البلح.

وذكر أنَّ الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف شاطئ بحر النصيرات، بالتزامن مع شن الطيران الحربي غارات على أهداف مدنية.

تواصل قوات الاحتلال الإسارئيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ244 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.