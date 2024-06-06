مقتل جندي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتين لحزب الله على موقع بالجليل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 12:31 مساءً - قُتل جندي إسرائيلي، وأصيب 11 آخرون إثر سقوط طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" من لبنان على مستوطنة حرفيش فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل الأربعاء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس: "قُتل الرقيب أول رفائيل كودرس (39 عامًا) قرب الحدود مع لبنان أمس، فيما أُصيبت مجندة بجروح خطيرة في الحادث نفسه".

وبينما لم يتطرق الجيش إلى تفاصيل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" من لبنان الأربعاء سقطت على مستوطنة حرفيش.

وأفادت الهيئة بإصابة 10 إسرائيليين، بينهم 8 جنود، وبأن "من بين الجنود الجرحى أُصيبت مجندة بجروح خطيرة".

وأثناء عملية إجلاء الجرحى قصفت مسيّرة أخرى الموقع نفسه، ولم يتم تفعيل إنذار في المكان ولم تحدث محاولة اعتراض من الدفاعات الجوية، وفق الهيئة.

ومنذ 8 أكتوبر تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا أسفر عن مئات بين قتيل وجريج معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة خلفت أكثر من 119 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.