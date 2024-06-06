دولة الكويت تدين وتستنكر المسرية الإسرائيلية الاستفزازية في مدينة القدس وانتهاك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 12:31 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للمسيرة الاستفزازية التي قادتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست وأعداد من المستوطنين المتطرفين في مدينة القدس وانتهكوا فيها حرمة المسجد الأقصى واعتدوا على مواطنين فلسطينيين وتعدوا على ممتلكاتهم وسط حماية من قوات الاحتلال مما يؤجج مشاعر المسلمين عبر المساس بمقدساتهم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إنها إذ تستنكر هذا الفعل الشنيع الذي يقوض حل الدولتين ويزكي دوافع الكراهية وأوجه العنف لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي وال سيما مجلس الأمن

للاضطلاع بمسؤولياته نحو تنفيذ قراراته ذات الصلة بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للمدنيين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وأحقيته في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.