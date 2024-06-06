العراق: مستعدون لتقديم الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 04:28 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، استعداد بلاده تقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن السوداني استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الذي وصل إلى العاصمة بغداد صباح اليوم يرافقه رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية.

وشهد اللقاء بحث الأوضاع في فلسطين، واستعراض أبعاد الحرب في غزة، وتأثيراتها على حياة الشعب الفلسطيني، في ظل المجازر الدموية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المركز إن اللقاء تطرق إلى استعراض عمل الحكومة الفلسطينية الحالية والتحديات والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة والأوضاع الإنسانية والخدمية الصعبة في غزة، التي تعاني من انهيار البنى التحتية ونقص شديد في الخدمات.