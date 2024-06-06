السفير السعودى يثمن كرم الضيافة فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 04:28 مساءً - أعرب السفير السعودى أسامة نقلي ، اليوم الخميس، عن تقديره لـمصر قيادة وحكومة وشعباً على ما حظي به من حسن استقبال وكرم ضيافة ودعم كبير في خدمة العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين طيلة فترة عمله سفيرًا لخادم الحرمين بالقاهرة.

وقال نقلي، عبر حسابه بموقع "إكس": بمناسبة انتهاء فترة عملي في الشقيقة جمهورية مصر العربية لست سنوات تشرفت فيها سفيراً لسيدي خادم_الحرمين_الشريفين (حفظه الله) أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً على ما حظيت به من حسن استقبال وكرم ضيافة ودعم كبير في خدمة العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين".

وأشار نقلى إلى قوة العلاقات السعودية المصرية التى نُسجت خيوطها منذ عام1946م بالزيارة التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لمصر، واستمرت في النمو والازدهار عبر العقود والعهود حتى ارتقت إلى مستواها الاستراتيجي عام 2016 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين و ولي العهد، وستظل وطيدة في ظل الإرادة السياسية والشعبية.

واختتم تغريدته قائلاً: أستودع مصر الشقيقة في رعاية الله وحفظه، وأعود إلى ثرى الوطن الغالي لمواصلة خدمته بكل الحب والوفاء والولاء.