الرئيس الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث مجزرة مخيم النصيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 07:28 مساءً - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث مجزرة مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

وأكد الرئيس الفلسطيني في بيان له قبل قليل، على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس الشرقية.

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأمريكي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ومن جانبه، كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات إلى 210 وأكثر من 400 مصاب.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير 4 من الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، خلال عملية شارك فيها مئات الجنود اليوم السبت.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن ما أعلنه جيش الاحتلال عن تخليص عدد من أسراه بعد أكثر من 8 أشهر من العدوان لن يغير فشله الاستراتيجي، مضيفة أن جيش الاحتلال أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء في مخيم النصيرات.