الامانة العامة للجامعة العربية تعقد اجتماع تشاوري على مستوى المندوبين حول منتديات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 12:31 مساءً - عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الموافق 9/6/2024 اجتماع تشاوري على مستوى السادة المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء، وذلك في جلسة عصف ذهني حول موضوع تقييم منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية.

وترأس الاجتماع سعادة السفير/ الحسين سيدي عبد الله الديه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري). وترأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

ناقش الاجتماع مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء بشأن منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية بغية تنسيق الجهود الجماعية بشكل فعال وإيجابي لإقامة شراكات قوية بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون المشترك. وقد أشار السادة المندوبون الدائمون خلال الاجتماع الى أهمية وضع استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً وآليات تنفيذية محددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المنتديات في المستقبل، مؤكدين أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة على مسار تعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية والدول والتجمعات الإقليمية.