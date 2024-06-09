التحرير الفلسطينية: تقاعس العالم عن وقف العدوان شجع إسرائيل للاستمرار بجرائمها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 06:31 مساءً - طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، الأحد، المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد عرنكي في بيان، اليوم، على أن تقاعس العالم عن اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان على قطاع غزة شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جرائمها.

مستشفى العودة يستقبل 6 شهداء و22 جريحًا جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات

واعتبر عضو التحرير الفلسطينية أن مجزرة مخيم النصيرات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الانسان، محذرا من تدهور خطير للأوضاع في المنطقة حال لم تستجب إسرائيل لمطالب وقف دائم لإطلاق النار.

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وأضاف عرنكي أن هذه المجزرة المروعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري.

مسئولون فلسطينيون: نطالب الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وسبق، وأكد مسئولون فلسطينيون في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة النصيرات وسط غزة بعشرات الطائرات الحربية والمسيرات، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وطالب المسئولون الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدمها في قتل الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال قصف 89 منزلًا ومبنى سكنيًا خلال ارتكاب مجزرة النصيرات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 283 شهيدًا و814 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37084 شهيدًا و84494 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت "الصحة الفلسطينية" عن ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية بمخيم النصيرات إلى 274 شهيدًا و698 مصابًا بينها حالات حرجة.