قطر والكويت تبحثان سبل دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 10:28 مساءً - بحث عبدالله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

جاء ذلك في الدوحة، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، على هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون وكل من الجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية، كل على حدة.

جرى خلال المقابلة، مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.