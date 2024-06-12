الرئيس المالاوي يودع جثمان نائبه.. والتحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث الجوي الذي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:28 مساءً - ودع الرئيس المالاوي لازاروس شاكويرا اليوم الأربعاء جثامين نائبه سولو شيليما "51 عاما" و9 من مرافقيه بعد العثور أمس الثلاثاء على حطام طائرة كانت تقلهم وانقطع اتصالاها اللاسيلكي لأكثر من 24 ساعة وأسفرت عمليات تفتيش واسعة عن العثور على حطامها في ساعة مبكرة أمس لتعلن الرئاسة المالاوية وفاة نائب الرئيس، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2014.. وتستمر التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث الجوي الذي أودى بحياتهم.

وانهالت برقيات التعازي على الرئاسة المالاوية.. فيما كشفت مصادر أمنية أن الطائرة المنكوبة التي كانت تقل نائب الرئيس ورفاقه كانت تتبع سلاح الجو المالاوي وهي من طراز دورنييه 228 استلمتها مالاوي وبدأت تشغيلها عام 1988 حيث كانت رحلتها الأولى انذاك بينما كانت رحلتها الأخيرة قد بدأت في الساعة التاسعة والربع تقريبا بالتوقيت المحلي من مطار لينجوي الدولي أمس الأول الاثنين.

ومن جانبهم، قال ضباط المراقبة الجوية في مالاوي - لدى استجوابهم - "إنهم طلبوا من قائد الطائرة المنكوبة العودة لنقطة انطلاق الطائرة وألا يحاول الهبوط اضطراريا بسبب تردي الأحوال الجوية حيث كان مقررا أن يرأس نائب الرئيس المالاوي اجتماعا لمجلس الوزراء في مدينة ما زوزو الواقعة على بعد 370 كم من العاصمة ليليندوى".

وأفاد من خضع للتحقيقيات كذلك بشأن الحادث بأنه بعد اخر اتصال تحذيري مع الطائرة اختفت من على شاشات التتبع وانقطع الاتصال اللاسيلكي مع قائدها، واستخدمت سلطات الإنقاذ الجوي والإعاثة المالاوية المروحيات وطائرات الدرون المسيرة للبحث عن حطام الطائرة المنكوبة.