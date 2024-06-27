الدول العربية الأكثر إنتاجا للعنب
أكدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، ان العراق حل في المرتبة الثالثة عربياً في زراعة العنب بواقع 385 ألف طن خلال العام الماضي.
ووصلت زراعة العنب إلى أكثر من 28.4 مليون طن في 2023 مدعوما بزيادة العرض من الصين وهي أكبر بلد منتج للعنب في العالم.
وعالميا احتلت الصين، والهند، وتركيا بأكبر الدول المنتجة عالميا لعنب المائدة في العالم موسم 2023-2024 بأنتاج 5 مليون طن و95 مليون طن و 2 مليون طن على التوالي .
اما عربيا احتلت مصر المرتبة الأولى بإنتاج 1.57 مليون طن ، تلتها الجزائر بإنتاج 627 الف طن، وجاء العراق في المرتبة الثالثة بإنتاج 385 ألف طن
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