رئيس البرلمان العربي: يؤكد على على الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 11:29 صباحاً - أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على الدور الهام والفاعل للدبلوماسية البرلمانية التي تضطلع بها البرلمانات على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، كونها تمثل صوت وإرادة الشعوب وتحقيق طموحهم وتعزيز مكتسباتهم وحقوقهم.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو عام 2018م، والذي يوافق الثلاثين من يونيو من كل عام.

وأشار "رئيس البرلمان العربي"، إلى أن العمل البرلماني يحظى باهتمام كبير ليس لإسهاماته الملموسة فقط في تحقيق السياسات المنشودة للدول بل لدعم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة القضايا العالمية الحيوية، كالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتمكين المرأة والشباب وغيرها من القضايا المهمة، مشددًا على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق للارتقاء بالعمل البرلماني لتجاوز كافة العقبات والتحديات للأزمات الصعبة غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة.

وأكد "العسومي" أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، وإرساء مفهوم الأمن العربي المشترك والتضامن العربي، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية العربية برز دورها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في طرح رؤى الدول والمجتمعات العربية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وأيضا دورها في تعزيز العلاقات بين الدول، والمساهمة في معالجة الأزمات والتحديات الإقليمية من خلال مشاركتها الفاعلة في المنتديات البرلمانية العالمية، ومن ثم المساهمة في تحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب، مشددًا على أنها تكتسب تأثيرها وقوتها من تمثيلها المباشر للشعوب وتعمل مع البرلمانات الوطنية في الدول المختلفة على تقريب وجهات النظر نحو القضايا المختلفة، وهو ما ظهر جليًا في تزايد أعداد الدول التي أعلنت مؤخرًا اعترافها بالدولة الفلسطينية وما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من بيانات ومواقف لبرلمانات الدول الصديقة للكيان القائم بالاحتلال والتي تدعو دولها لتغيير سياساتها الداعمة لإسرائيل.

وفي ظل تزامن احتفال العالم باليوم العالمي للعمل البرلماني هذا العام مع تداعيات وتحديات خطيرة تواجه المنطقة في مقدمتها الأوضاع الجارية في غزة، دعا "العسومي" ، إلى تكثيف الجهود البرلمانية على كافة المستويات من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وإلى حشد الجهود البرلمانية بجانب الجهود العربية والدولية كافة المبذولة للعودة إلى مسار حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين كخيار استراتيجي لوقف دوامة العنف والتوتر في المنطقة.