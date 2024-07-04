ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 38011 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 02:33 مساءً - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38011 شهيدا و87445 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 58 شهيدا و179 مصابا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهته أكد الدفاع المدني في غزة، انتشال جثامين 5 شهداء وأكثر من 15 مصابا إثر قصف اسرائيلي استهدف مدرسة موسى بن نصير في منطقة الدرج اليوم الخميس، وأضاف أن شخصين استشهدا وأصيب آخرون في قصف اسرائيلي استهدف مرافق عامة بالقرب من مدرسة الزهراء وسوق الذهب وحمام السمرة شرق مدينة غزة.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة في غزة بأنه خلال ساعات قليلة سيتم إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي والمستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي و الذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح، نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأضافت الوزارة أنه تم إيقاف العمل في بعض الاقسام داخل المجمع، وناشدت

كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.