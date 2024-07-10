ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء، 0.2 في المائة إلى 2367.79 دولار للأوقية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2374.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 30.89 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 981.37 دولار.
وتداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق اليوم، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".
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