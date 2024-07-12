دوت الخليج -

سعر نفط عُمان يرتفع 18 سنتًا

سجل سعر نفط عمان الرسمي، اليوم، تسليم شهر أغسطس القادم 85 دولارا و58 سنتا للبرميل. سعر نفط عُمان يرتفع 18 سنتًاسجل سعر نفط عمان الرسمي، اليوم، تسليم شهر أغسطس القادم 85 دولارا و58 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان ارتفاعا بلغ 18 سنتا مقارنة بسعر أمس الخميس البالغ 85 دولارا و40 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 83 دولارا و89 سنتا للبرميل، منخفضا 5 دولارات و41 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

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