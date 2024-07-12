الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعيةتراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وسط آمال بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2409.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده اثنين بالمئة أمس الخميس، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2414.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.18 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1003.25 دولار فيما تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 982.44 دولار.