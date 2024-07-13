إصابة 4 إسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 09:35 مساءً - أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، إصابة 4 إسرائيليين بجروح جراء إطلاق صواريخ من لبنان على كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت، قصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ولفت حزب الله خلال بيان: استهدفنا بالأسلحة الصاروخية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، باستشهاد شخصين في استهداف الطيران المسير الإسرائيلي لسيارة على طريق الخردلي - مرجعيون في جنوب لبنان.

وأطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار اليوم من الأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة رميش الحدودية الجنوبية، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

حزب الله يستهدف مبنى في المطلة

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، أمس الجمعة، إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.

وفي المقابل ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن منزل في المطلة أصيب بعد إطلاق دفعة صاروخية باتجاه شمال إسرائيل، وقالت إن الجيش الإسرائيلي رد على ذلك وهاجم جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان باتجاه المطلة.